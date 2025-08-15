Стало известно, кто вместе с Путиным примет участие в переговорах с США в формате три на три

Помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров будут присутствовать на встрече Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил телеканалу CNN.

Изначально планировалась встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом в формате «один на один». Однако позже формат изменили на «три на три». С американской стороны в переговорах, кроме Трампа, примут участие госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.