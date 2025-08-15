Трамп заявил, что надеется на встречу Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп перед началом российско-американского саммита на Аляске заявил, что рассчитывает на встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава Белого дома допустил, что примет участие в новом саммите.

«В нашей следующей встрече примут участие президент Зеленский и президент Путин, а также, возможно, я», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News на борту президентского самолёта по пути в Анкоридж.

Напомним, сегодня в крупнейшем городе Аляски проходит первая с 2021 года встреча президентов России и США. Переговоры стартовали в формате три на три. С российской стороны, помимо Путина, участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской — Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф. Тема украинского урегулирования была заявлена одной из основных.