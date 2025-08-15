Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 19:41

Трамп: Москва и Киев должны согласовать сделку по Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп выразил намерение содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине, отметив, что окончательные условия сделки должны быть согласованы между Москвой и Киевом.

В интервью телекомпании Fox News на борту своего самолета по пути из Вашингтона в Анкоридж Трамп заявил: «Не я должен вести переговоры о сделке по Украине, но я, определённо, могу подготовить почву для переговоров о сделке».

Тем временем оба лидера добрались до Аляски. Дональд Трамп лично встретил Владимира Путина. После совместной фотосессии президенты сели в автомобиль главы Белого дома и отправились на военную базу, где пройдут российско-американские переговоры в формате «три на три».

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar