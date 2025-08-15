Трамп: Москва и Киев должны согласовать сделку по Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп выразил намерение содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине, отметив, что окончательные условия сделки должны быть согласованы между Москвой и Киевом.
В интервью телекомпании Fox News на борту своего самолета по пути из Вашингтона в Анкоридж Трамп заявил: «Не я должен вести переговоры о сделке по Украине, но я, определённо, могу подготовить почву для переговоров о сделке».
Тем временем оба лидера добрались до Аляски. Дональд Трамп лично встретил Владимира Путина. После совместной фотосессии президенты сели в автомобиль главы Белого дома и отправились на военную базу, где пройдут российско-американские переговоры в формате «три на три».