Трамп допустил выход США из переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп перед саммитом на Аляске заявил, что может выйти из украинского урегулирования, если увидит, что диалог с Россией по этой теме не имеет перспектив. Слова политика приводит Fox News.
«Если всё пойдёт плохо, если я не увижу в этом будущего — а я человек дела — то я просто уйду. Если не вижу перспектив, я ухожу», — сказал Трамп на борту самолёта по пути на Аляску.
Ранее стало известно, что спецпредставителя Трампа по Украине Киту Келлогу отказали в участии в саммите из-за его позиции по конфликту. Как пояснил высокопоставленный представитель администрации республиканца, российская сторона видит в нём политика, симпатизирующего Киеву, что делает его присутствие на встрече контрпродуктивным.