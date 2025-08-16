Трамп допустил выход США из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп перед саммитом на Аляске заявил, что может выйти из украинского урегулирования, если увидит, что диалог с Россией по этой теме не имеет перспектив. Слова политика приводит Fox News.

«Если всё пойдёт плохо, если я не увижу в этом будущего — а я человек дела — то я просто уйду. Если не вижу перспектив, я ухожу», — сказал Трамп на борту самолёта по пути на Аляску.