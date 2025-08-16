Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 22:52

Трамп допустил выход США из переговоров по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп перед саммитом на Аляске заявил, что может выйти из украинского урегулирования, если увидит, что диалог с Россией по этой теме не имеет перспектив. Слова политика приводит Fox News.

«Если всё пойдёт плохо, если я не увижу в этом будущего — а я человек дела — то я просто уйду. Если не вижу перспектив, я ухожу», — сказал Трамп на борту самолёта по пути на Аляску.

Трамп: Лукашенко сообщил мне о готовности Путина к сделке по Украине
Трамп: Лукашенко сообщил мне о готовности Путина к сделке по Украине

Ранее стало известно, что спецпредставителя Трампа по Украине Киту Келлогу отказали в участии в саммите из-за его позиции по конфликту. Как пояснил высокопоставленный представитель администрации республиканца, российская сторона видит в нём политика, симпатизирующего Киеву, что делает его присутствие на встрече контрпродуктивным.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar