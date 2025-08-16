Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

15 августа, 21:11

Стармер одобрил: Стало известно о готовности Британии направить военных на Украину

Telegraph: Великобритания планирует направить военных на Украину после перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker

Великобритания рассматривает возможность быстрого развёртывания военного контингента на Украине в случае объявления перемирия. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Лондон готов в течение недели после прекращения огня направить около сотни военных специалистов — инструкторов и инженеров — для помощи в укреплении украинской обороны. Издание сообщает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже одобрил использование британских истребителей для совместного с союзниками патрулирования воздушного пространства Украины. Эти меры рассматриваются как часть механизмов контроля за соблюдением возможного перемирия.

Ранее Life.ru сообщал о планах британских властей по развертыванию разведывательных аэростатов над Украиной. Эти аппараты могут использоваться не только для разведки, но и для диверсионных целей, что вызывает особую озабоченность.

Артём Гапоненко
