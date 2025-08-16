Песков рассказал, почему Белоусов не участвует во встрече с американцами в формате 3 на 3

«Он присутствует в расширенном. Состав на узком зеркальный», — ответил Песков на вопрос, почему в формате три на три нет Белоусова.

Напомним, вечером 15 августа президента России Владимир Путин прибыл в крупнейший город Аляски Анкоридж на саммит с Дональдом Трампом. Главы государств начали разговор ещё на лётном поле. После этого состоялся небольшой пресс-подход, однако вопросы журналистов остались без ответов. Закрытая встреча на Аляске длится уже около полутора часов. Во встрече с российской стороны с Владимиром Путиным участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США — Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф. В расширенной встрече, помимо Белоусова, ожидается участие спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева. С американкой стороны также должны присутствовать глава Минфина Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник.