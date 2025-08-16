Встреча Путина и Трампа
15 августа, 21:15

Песков рассказал, почему Белоусов не участвует во встрече с американцами в формате 3 на 3

Песков: Белоусов примет участие в расширенной встрече России и США

Андрей Белоусов. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов примет участие в расширенной встрече в рамках саммита президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске. Об этом пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков сообщил корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«Он присутствует в расширенном. Состав на узком зеркальный»,ответил Песков на вопрос, почему в формате три на три нет Белоусова.

Напомним, вечером 15 августа президента России Владимир Путин прибыл в крупнейший город Аляски Анкоридж на саммит с Дональдом Трампом. Главы государств начали разговор ещё на лётном поле. После этого состоялся небольшой пресс-подход, однако вопросы журналистов остались без ответов. Закрытая встреча на Аляске длится уже около полутора часов. Во встрече с российской стороны с Владимиром Путиным участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США — Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф. В расширенной встрече, помимо Белоусова, ожидается участие спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева. С американкой стороны также должны присутствовать глава Минфина Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник.

