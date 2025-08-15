Встреча Путина и Трампа
15 августа, 20:34

Белый дом опубликовал фото Путина и Трампа под слоганом В поисках мира

Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом переговоров. Обложка © Х / whitehouse

Белый дом разместил в своём аккаунте в соцсети X совместное фото президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед началом их переговоров на Аляске.

Публикация сопровождается слоганом Pursuing Peace («В поисках мира») и изображениями флагов обеих стран.

Телеканал NBC сравнил приветствия Трампом Путина и Зеленского
Переговоры США и России в формате «три на три» проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. До этого Владимир Путин и Дональд Трамп успели пообщаться тет-а-тет в лимузине Белого дома. Как писал Life.ru, лидерам не понадобился переводчик.

