Белый дом опубликовал фото Путина и Трампа под слоганом В поисках мира
Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом переговоров. Обложка © Х / whitehouse
Белый дом разместил в своём аккаунте в соцсети X совместное фото президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед началом их переговоров на Аляске.
Публикация сопровождается слоганом Pursuing Peace («В поисках мира») и изображениями флагов обеих стран.
Переговоры США и России в формате «три на три» проходят на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. До этого Владимир Путин и Дональд Трамп успели пообщаться тет-а-тет в лимузине Белого дома. Как писал Life.ru, лидерам не понадобился переводчик.