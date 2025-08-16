Дмитриев показал видео с военной базы, где проходит встреча Путина и Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал видео с военной базы Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Именно там в эти минуты в закрытом режиме проходят переговоры делегаций РФ и США во главе с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Военная база Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kadmitriev

«Подъезд на саммит Россия — США», — отметил он в подписи к публикации в сецсети.

На кадрах можно увидеть различные виды военной техники, включая грузовики, гаубицы и бронемашины Stryker.