«Сделал нас частью истории»: Генменеджер отеля на Аляске назвал большой честью визит Лаврова

Приём столь высокопоставленного гостя как глава МИД РФ Сергей Лавров стал большей честью для отеля The Lakefront Anchorage. Об этом заявил генеральный менеджер гостиницы Джимми Ву. Он отметил, что российский министр остановился в этом отеле накануне переговоров с американской делегацией на Аляске, превратив заведение в часть «истории».

Генменеджер рассказал РИА «Новости», что испытывал волнение, называя этот опыт уникальным и потрясающим. Он подчеркнул, что отель всегда рад международным гостям, но визит российской делегации стал для них особым событием.

Ву также рассказал, что Лавров не просил номер с видом на озеро, хотя отель расположен на берегу водоёма, используемого гидропланами в качестве взлётно-посадочной полосы. Министр ограничился завтраком в своём номере. На вопрос о том, разрешалось ли главе МИД РФ курить в помещении, собеседник агентства ответа не дал. Известно, что в прошлом Лавров активно курил.