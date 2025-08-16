Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 23:42

Трамп собрался вернуться в Вашингтон, отказавшись от обеда на саммите на Аляске

Белый дом: Обед на саммите России и США отменён, Трамп возвращается в Вашингтон

Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже. Обложка © X / The White House

Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже. Обложка © X / The White House

Президент США Дональд Трамп не стал дожидаться обеда на российско-американском саммите, который проходит на Аляске. Американский лидер возвращается в Вашингтон, сообщил Белый дом.

Трамп поблагодарил команду Путина, назвав продуктивными прошедшие на Аляске переговоры
Трамп поблагодарил команду Путина, назвав продуктивными прошедшие на Аляске переговоры

Напомним, прошедшие переговоры Путина и Трампа завершились на позитивной ноте, хотя и без сделок. Российский лидер пригласил американского коллегу в Москву на следующую встречу, тот выразил согласие с этой идеей.

