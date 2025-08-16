Трамп собрался вернуться в Вашингтон, отказавшись от обеда на саммите на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже. Обложка © X / The White House
Президент США Дональд Трамп не стал дожидаться обеда на российско-американском саммите, который проходит на Аляске. Американский лидер возвращается в Вашингтон, сообщил Белый дом.
Напомним, прошедшие переговоры Путина и Трампа завершились на позитивной ноте, хотя и без сделок. Российский лидер пригласил американского коллегу в Москву на следующую встречу, тот выразил согласие с этой идеей.