Гладков: В Белгородской области приняты дополнительные меры по защите населения

В Белгородской области приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности гражданского населения и защиты людей от атак БПЛА со стороны ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что ситуация в Белгородской области — особенно в приграничных муниципалитетах — переменчива, в связи с чем необходимо своевременно реагировать на все внешние угрозы.

«Обстановка в регионе меняется практически каждый день <...> Стараемся предпринимать дополнительные меры по защите мирного населения. Например, в Белгороде увеличили состав скорой помощи на 4 медицинские бригады, в том числе и реанимационные», — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что для защиты медиков скорой помощи в приграничных территориях применяются инновационные решения: автомобили оборудуются специальными бронеконструкциями, прозванными «мангалами». В Белгороде такое решение нецелесообразно из-за высокой загруженности дорог, объяснил он. На данный момент 11 приграничных машин скорой помощи уже оснащены данными системами.

Личная безопасность врачей и всего медицинского персонала, включая водителей, по словам Гладкова, обеспечивается бронежилетами, касками, системами РЭБ и детекторами БПЛА. Дополнительную поддержку на вызовах часто оказывают бойцы «Орлана» и «БАРСа-Белгород». Все эти шаги предприняты с одной целью: дать возможность медикам выполнять свой долг, оказывать помощь раненым и спасать жизни.

Также глава Белгородской области рассказал, что особое внимание уделяется подготовке детей к внештатным ситуациям и атакам с воздуха, чтобы маленькие жители региона не паниковали и могли помочь друг другу в непростое время.