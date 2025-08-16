Психолог рассказала, что делать, если у ребёнка конфликт в школе

Правильное поведение родителей при школьных конфликтах включает поддержку, доверие и развитие самостоятельности у ребёнка. Об этом в беседе с РИА «ФедералПресс» рассказала клинический психолог, эксперт в области НЛП и общественный деятель Марианна Абравитова.

«Правильное отношение родителей к школьным конфликтам — это баланс между поддержкой, доверием и развитием самостоятельности у ребёнка. Нужно сохранять спокойствие и объективность. Не паникуйте и не обвиняйте сразу. Услышав о конфликте, дайте себе время «остыть», — сказала Абравитова.

По её словам, важно разобраться в ситуации, выслушав всех участников — ребёнка, учителей и других вовлеченных лиц. Психолог отметила, что у любого инцидента может быть несколько трактовок.

Абравитова рекомендует родителям стать для ребёнка активными слушателями, давая ему возможность высказаться и не обесценивая его переживания. Следует задавать уточняющие вопросы, чтобы понять детали произошедшего.

Эксперт советует сначала оценить серьёзность конфликта: незначительные споры дети часто разрешают сами, но в случаях агрессии или травли необходимо вмешательство взрослых. При этом важно не решать проблему вместо ребёнка, а помочь ему выработать стратегии поведения.

Если ситуация требует участия школы, начинать следует с диалога с классным руководителем, избегая публичных скандалов. В сложных случаях нужно привлекать школьного психолога и настаивать на конкретных мерах.