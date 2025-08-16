Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 09:07

«Себе не принадлежу»: Актриса Сулес объяснила, почему не худеет

Юлия Сулес призналась, что её вес стал частью актёрского образа

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Известная по фильму «Горько!» актриса Юлия Сулес призналась, что её полнота стала частью актёрского амплуа. Об этом она рассказала в интервью изданию Леди Mail.

«Я же в какой-то степени себе не принадлежу. Будучи актрисой, я отчасти являюсь заложницей своего образа и своей фактуры. Так получилось, что узнаваемой я стала как раз в тот период, когда поправилась, родив ребёнка. И режиссёры начали звать меня в свои проекты как раз благодаря, в том числе и моей внешности. Конечно, я бы хотела выглядеть по-другому, то тогда надо понимать, что я могу остаться без работы», — поделилась Сулес.

Актриса добавила, что со временем всё же планирует сбросить несколько килограммов, но без крайностей. По её словам, с возрастом сложнее совмещать здоровье и профессиональные требования, особенно учитывая физические нагрузки в театре. Сулес отметила, что старается питаться правильно и не переедать, но резкое похудение её не привлекает — она видела, как это плохо сказывается на внешности.

Актриса Светлана Пермякова похвасталась фигурой в купальнике после похудения
Актриса Светлана Пермякова похвасталась фигурой в купальнике после похудения

Ранее актриса Маруся Климова поделилась откровенными подробностями о своей жизни после появления малыша. Она рассказала, как находит баланс между воспитанием ребёнка, домашними хлопотами и личным временем. Звезда призналась, что до рождения ребёнка практиковала интервальное голодание, однако сейчас ей сложно придерживаться строгого графика приёмов пищи.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar