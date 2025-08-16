«Себе не принадлежу»: Актриса Сулес объяснила, почему не худеет

Известная по фильму «Горько!» актриса Юлия Сулес призналась, что её полнота стала частью актёрского амплуа. Об этом она рассказала в интервью изданию Леди Mail.

«Я же в какой-то степени себе не принадлежу. Будучи актрисой, я отчасти являюсь заложницей своего образа и своей фактуры. Так получилось, что узнаваемой я стала как раз в тот период, когда поправилась, родив ребёнка. И режиссёры начали звать меня в свои проекты как раз благодаря, в том числе и моей внешности. Конечно, я бы хотела выглядеть по-другому, то тогда надо понимать, что я могу остаться без работы», — поделилась Сулес.

Актриса добавила, что со временем всё же планирует сбросить несколько килограммов, но без крайностей. По её словам, с возрастом сложнее совмещать здоровье и профессиональные требования, особенно учитывая физические нагрузки в театре. Сулес отметила, что старается питаться правильно и не переедать, но резкое похудение её не привлекает — она видела, как это плохо сказывается на внешности.