37 лет, сын и успешная карьера: «Миссис Россия-2025» стала жительница Магнитогорска

15 августа в московском Театре на Плющихе состоялся финал национального конкурса красоты среди замужних женщин. Титул «Миссис-2025» получила 37-летняя Екатерина Семёнова из Магнитогорска.

Магнитогорская красавица воспитывает сына, занимается управлением коммерческой недвижимостью и активно участвует в работе благотворительного фонда «Я — Женщина». Ранее она работала на местном телевидении. Победительница получила уникальную корону, созданную вручную.

Участницы конкурса красоты и победительница. Фото © VK / Миссис Россия/Миссис Москва-Фонд «Планета Женщин»

Второе место заняла военная медсестра из Пскова Сабина Павликова, третье — стоматолог из Нижнего Новгорода Евгения Луковецкая. Специальный титул «Миссис Россия Классик» достался Евгении Холодовой из Смоленска, чей муж поднялся на сцену с трогательным подарком.

В этом году за корону боролись 46 участниц из 22 городов России. Возрастной диапазон конкурсанток составил от 26 до 63 лет. В рамках конкурса женщины представили видеовизитки и продемонстрировали свои таланты в дефиле.

В состав жюри вошли певицы Анжелика Агурбаш и Наталья Гулькина, хореограф Евгений Папунаишвили, телеведущая Татьяна Визбор и другие известные личности.