Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 09:15

37 лет, сын и успешная карьера: «Миссис Россия-2025» стала жительница Магнитогорска

Победительницей конкурса Миссис Россия стала Екатерина Семёнова из Магнитогорска

Екатерина Семёнова из Магнитогорска. Обложка © VK / Миссис Россия/Миссис Москва-Фонд «Планета Женщин»

Екатерина Семёнова из Магнитогорска. Обложка © VK / Миссис Россия/Миссис Москва-Фонд «Планета Женщин»

15 августа в московском Театре на Плющихе состоялся финал национального конкурса красоты среди замужних женщин. Титул «Миссис-2025» получила 37-летняя Екатерина Семёнова из Магнитогорска.

Магнитогорская красавица воспитывает сына, занимается управлением коммерческой недвижимостью и активно участвует в работе благотворительного фонда «Я — Женщина». Ранее она работала на местном телевидении. Победительница получила уникальную корону, созданную вручную.

Участницы конкурса красоты и победительница. Фото © VK / Миссис Россия/Миссис Москва-Фонд «Планета Женщин»

Участницы конкурса красоты и победительница. Фото © VK / Миссис Россия/Миссис Москва-Фонд «Планета Женщин»

Второе место заняла военная медсестра из Пскова Сабина Павликова, третье — стоматолог из Нижнего Новгорода Евгения Луковецкая. Специальный титул «Миссис Россия Классик» достался Евгении Холодовой из Смоленска, чей муж поднялся на сцену с трогательным подарком.

В этом году за корону боролись 46 участниц из 22 городов России. Возрастной диапазон конкурсанток составил от 26 до 63 лет. В рамках конкурса женщины представили видеовизитки и продемонстрировали свои таланты в дефиле.

В состав жюри вошли певицы Анжелика Агурбаш и Наталья Гулькина, хореограф Евгений Папунаишвили, телеведущая Татьяна Визбор и другие известные личности.

Как сложились судьбы победительниц конкурса «Мисс Россия» и чем теперь занимаются главные красотки страны
Как сложились судьбы победительниц конкурса «Мисс Россия» и чем теперь занимаются главные красотки страны

Ранее сообщалось, что происхождение победительницы конкурса «Мисс Вселенная Куба 2025» Лины Луасес стало причиной скандала и вызвало резкую критику со стороны местной прессы. Дело в том, что девушка, которая должна представить Кубу на международном конкурсе красоты после своей победы, родилась в Майами и проживает в США. Кубинцы сомневаются в её праве представлять Гавану, так как она никогда не была в этом городе.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar