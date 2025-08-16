«Крутит парнем как хочет»: Яна Кошкина вернулась к бывшему мужу
Актриса Яна Кошкина и Анатолий Черкасов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_koshkina_official
Актриса Яна Кошкина возобновила отношения с бывшим мужем Анатолием Черкасовым спустя два месяца после развода. По информации StarHit, пара воссоединилась по инициативе ведущей.
Как сообщили анонимные источники издания, Кошкина отличается эмоциональным и властным характером, из-за чего часто ревнует экс-супруга. При этом Черкасов, по словам знакомых, полностью находится под влиянием актрисы и выполняет все её пожелания.
«Крутит парнем как хочет. А Толя попал под её чары, выполняет все хотелки. Даже на своей страничке в соцсети недавно удалил все фотографии, оставил одну — с любимой женой. Не трудно догадаться, по чьей просьбе», — рассказали источники издания.
Напомним, что Яна Кошкина развелась с мужем Анатолием Черкасовым после 1,5 лет брака. Официальный документ о расторжении брака пара получила 3 июня 2025 года. Она поспешила заверить, что никто никому не изменял и в семье не было домашнего насилия. По её словам, делить имущество они не решились и просто остались каждый при своём.