«Крутит парнем как хочет»: Яна Кошкина вернулась к бывшему мужу

Актриса Яна Кошкина возобновила отношения с бывшим мужем Анатолием Черкасовым спустя два месяца после развода. По информации StarHit, пара воссоединилась по инициативе ведущей.

Как сообщили анонимные источники издания, Кошкина отличается эмоциональным и властным характером, из-за чего часто ревнует экс-супруга. При этом Черкасов, по словам знакомых, полностью находится под влиянием актрисы и выполняет все её пожелания.

«Крутит парнем как хочет. А Толя попал под её чары, выполняет все хотелки. Даже на своей страничке в соцсети недавно удалил все фотографии, оставил одну — с любимой женой. Не трудно догадаться, по чьей просьбе», — рассказали источники издания.