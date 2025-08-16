Аэропорты Астрахани и Волгограда приостановили приём и выпуск рейсов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov
Аэропорты Астрахани и Волгограда временно приостановили приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации.
«Аэропорты Астрахань («Нариманово»), Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что ПВО России сбила за ночь 53 украинских беспилотника. Над Самарской областью уничтожили семь вражеских дронов.