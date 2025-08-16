Спартак отправил Голдобина в список отказов
Николай Голдобин. Обложка © ТАСС / Валерия Калугина
Хоккейный клуб «Спартак» внёс нападающего Николая Голдобина в список отказов. Решение было принято в преддверии возможного обмена. Об этом рассказали в пресс-службе команды.
Теперь у других клубов КХЛ есть 48 часов, чтобы предложить Голдобину продолжить карьеру в своей команде.
Ранее Life.ru сообщал, что канадский хоккеист Джош Ливо стал игроком челябинского «Трактора». До этого он досрочно расторг контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». СЮ намеренно стремилось избавиться от канадца из-за дороговизны его контракта.