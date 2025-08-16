Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 11:09

Спартак отправил Голдобина в список отказов

Николай Голдобин. Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

Николай Голдобин. Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

Хоккейный клуб «Спартак» внёс нападающего Николая Голдобина в список отказов. Решение было принято в преддверии возможного обмена. Об этом рассказали в пресс-службе команды.

Теперь у других клубов КХЛ есть 48 часов, чтобы предложить Голдобину продолжить карьеру в своей команде.

Китайские «драконы» прекратили существование в КХЛ после девяти сезонов
Китайские «драконы» прекратили существование в КХЛ после девяти сезонов

Ранее Life.ru сообщал, что канадский хоккеист Джош Ливо стал игроком челябинского «Трактора». До этого он досрочно расторг контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». СЮ намеренно стремилось избавиться от канадца из-за дороговизны его контракта.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ХК Спартак
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar