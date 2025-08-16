Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

16 августа, 11:13

Долго скрывал: Сбежавший из России Панин* теперь развозит еду американцам

Актёр Алексей Панин* поделился подробностями о своей жизни после переезда в США. В социальных сетях он признался, что вместе с дочерью подрабатывает в сфере доставки еды. Сбежавший из России артист сообщил, что долго не решался рассказать об этом общественности.

«В какой-то момент с дочкой сидели дома. Я говорю: «Так, Нюсь, стоп, а кого мы ждем? Деньги имеют свойство кончаться, время свободное есть». Нюся скачала приложение по доставке еды, мы сели в машину и стали ездить. Я в качестве водителя, а моя дочка в качестве курьера», — написал артист.

Панин* отметил, что не видит в этом ничего постыдного и поддержал коллегу Марию Шалаеву, которая ранее рассказывала о подработке таксисткой за границей.

Незлобин пожаловался, что его дочь столкнулась с буллингом в американской школе
Напомним, ранее стало известно, что сбежавшая из России актриса Мария Шалаева теперь работает таксисткой в Париже. В своём личном блоге она призналась, как пришлось оставить основную профессию и добиваться заработка другим способом.

* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень экстремистов и террористов

Мария Любицкая
