«Самый упрямый» житель Китая сдался и переехал из дома посреди автострады
Pengpai: В Китае мужчина переехал из дома посреди трассы из-за шума
В Китае владелец дома посреди автострады решил переехать из-за шума. Обложка © Х / ShinRa News Network
Мужчина в Китае, прославившийся как «самый крепкий гвоздь Цзянси», наконец решил покинуть свой дом, окружённый скоростной трассой. Как сообщает издание Pengpai, его вынудил это сделать постоянный шум.
В Китае владелец дома посреди автострады решил переехать из-за шума. Видео © Х / ShinRa News Network
Житель провинции Цзянси отказался от переселения в 2017 году, когда власти планировали строительство национальной трассы G206. После многолетних переговоров, когда стороны не смогли договориться о компенсации, дорожное полотно проложили буквально вокруг его участка. Строительство было завершено в начале 2025 года.
Необычный дом, получивший в народе название «око Цзиньси» за характерную форму участка, окружённого автострадой, быстро стал местной достопримечательностью. Однако постоянный шум от проезжающих машин вынудил владельца в апреле 2025 года всё же переехать на съёмную квартиру, несмотря на первоначальную принципиальную позицию.
Ранее стало известно, что в Китае родители изгнали своего сына из дома за провальный результат на вступительном экзамене. Они не только переставили дверной замок, но и категорично заявили, что ребёнку пора искать работу.