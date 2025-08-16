Белоруссия выявила более 300 нарушений госграницы летательными аппаратами
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
За период с начала 2025 года белорусские ПВО зарегистрировали значительное число нарушений: более 300 случаев пересечения государственной границы летательными аппаратами и свыше 800 случаев несоблюдения правил использования воздушного пространства в пределах республики. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Лукьянович.
«Более 800 нарушений правил использования воздушного пространства мы зафиксировали только в этом году. В том числе более трёх сотен нарушений государственной границы нашей страны», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Белоруссии.
Как отметил Лукьянович, большинство инцидентов связано с беспилотниками, нарушающими границу на южном направлении. Он подчеркнул, что ситуация в этом регионе остаётся сложной. Параллельно командующий сообщил о масштабном обновлении авиапарка: недавно были получены новейшие истребители Су-30СМ2 и 12 ударных вертолётов Ми-35М, до конца года ожидается поставка ещё четырёх Су-30СМ2.
Ранее сообщалось, что в рамках стратегических учений «Запад-2025» будет отрабатываться применение ядерного оружия и российского комплекса «Орешник». Такую информацию озвучил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступив с докладом перед президентом Александром Лукашенко. По мнению главы оборонного ведомства, включение данных аспектов в программу учений является ключевым элементом стратегии сдерживания.