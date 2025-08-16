Белоруссия выявила более 300 нарушений госграницы летательными аппаратами

За период с начала 2025 года белорусские ПВО зарегистрировали значительное число нарушений: более 300 случаев пересечения государственной границы летательными аппаратами и свыше 800 случаев несоблюдения правил использования воздушного пространства в пределах республики. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Лукьянович.

«Более 800 нарушений правил использования воздушного пространства мы зафиксировали только в этом году. В том числе более трёх сотен нарушений государственной границы нашей страны», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Белоруссии.

Как отметил Лукьянович, большинство инцидентов связано с беспилотниками, нарушающими границу на южном направлении. Он подчеркнул, что ситуация в этом регионе остаётся сложной. Параллельно командующий сообщил о масштабном обновлении авиапарка: недавно были получены новейшие истребители Су-30СМ2 и 12 ударных вертолётов Ми-35М, до конца года ожидается поставка ещё четырёх Су-30СМ2.