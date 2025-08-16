В фестивале «Ночь Света» в Гатчине примет участие телеканал «78»

Телеканал «78» представит световую инсталляцию на фестивале «Ночь Света» в Гатчине. Мероприятие пройдет в конце августа с участием художников из шести стран. Об этом телеканал «78» рассказал Life.ru.

Творческая группа «Команда 78» представит работу «Две стороны одного города» на Иорданском фасаде Гатчинского дворца. Фестиваль состоится 28, 29 и 30 августа в Государственном музее-заповеднике «Гатчина». В программе более 40 проектов от художников из России, Испании, Франции, Италии, Туниса и Китая.

«В Гатчину съедутся игроки самых разных направлений: креативные студии, медиахудожники, архитекторы, дизайнеры среды и света — чтобы создать уникальный творческий маршрут вдоль Белого озера. Мы работаем с технологическим искусством в непростом пространстве исторического парка — соединяя инновационные проекты с богатой историей и культурой», — рассказала директор фестиваля Ольга Аршанская.

Среди участников фестиваля: студии LUCH, INTERSTELLAR, Highlights Studio, Digital Moss, Stain Studio, Ascreen, SHUM, PSI, SIGNATURA, медиахудожники AIZEK (Сербия), Shihua MA (Китай), Юрий Элик, Майк Ив, Elyas Rebay (Тунис), компании Dreamlaser, ВИЖУ и многие другие.