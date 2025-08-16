Стало известно, как фейковый «директор» может «нагреть» целый отдел на пароли от Госуслуг

Мошенники массово создают поддельные чаты в мессенджерах, выдавая себя за руководство организаций, чтобы похитить конфиденциальные данные сотрудников. Об этом RT рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«Мошенники действуют по отработанной схеме. Сначала они создают группу в мессенджере и добавляют туда сотрудников. Название и аватарка имитируют официальный чат организации, а участники могут быть подписаны как «директор», «руководитель отдела кадров» и другие должностные лица», — пояснил киберэксперт.

По его словам, преступники, прикрываясь именем руководства, сообщают сотрудникам о необходимости срочно обновить данные под предлогом требований Минцифры. Это якобы нужно для предотвращения проблем с пенсией, стажем или зарплатой.

Специалист предупредил, что жертв направляют на фейковый сервис, маскирующийся под официального бота «Госуслуг». После ввода логина, пароля и SMS-кода злоумышленники получают доступ к аккаунту, что позволяет им оформлять кредиты на имя жертвы, подавать заявления на госуслуги или даже проникать в корпоративные системы.

В группе риска находятся госучреждения, а также бюджетные организации — больницы, школы и вузы. Однако коммерческие компании с большим штатом тоже не защищены от таких атак.

Эксперт посоветовал всегда проверять источник сообщения, лично уточнять у коллег или руководства факт создания чата и никогда не передавать SMS-коды. Также он рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» и рабочих аккаунтах.