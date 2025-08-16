Отлетела на десятки метров: Иномарка снесла девушку на зебре на Алтае
Mash Siberia: В Горно-Алтайске водитель сбил девушку на переходе
Водитель снёс девушку на переходе в Горно-Алтайске. Обложка © Telegram / Mash Siberia
В Горно-Алтайске 32-летний водитель Honda Stepwgn на пешеходном переходе сбил 17-летнюю девушку, которая шла вместе с 18-летним парнем. От удара её отбросило на десятки метров. Об этом сообщил Mash Siberia.
Водитель снёс девушку на переходе в Горно-Алтайске. Видео © Telegram / Mash Siberia
Пострадавшая госпитализирована с травмами, парень отделался лёгкими повреждениями. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия, выясняются все обстоятельства ДТП.
