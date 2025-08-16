Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 12:03

Отлетела на десятки метров: Иномарка снесла девушку на зебре на Алтае

Mash Siberia: В Горно-Алтайске водитель сбил девушку на переходе

Водитель снёс девушку на переходе в Горно-Алтайске. Обложка © Telegram / Mash Siberia

Водитель снёс девушку на переходе в Горно-Алтайске. Обложка © Telegram / Mash Siberia

В Горно-Алтайске 32-летний водитель Honda Stepwgn на пешеходном переходе сбил 17-летнюю девушку, которая шла вместе с 18-летним парнем. От удара её отбросило на десятки метров. Об этом сообщил Mash Siberia.

Водитель снёс девушку на переходе в Горно-Алтайске. Видео © Telegram / Mash Siberia

Пострадавшая госпитализирована с травмами, парень отделался лёгкими повреждениями. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия, выясняются все обстоятельства ДТП.

Пьяный водитель без прав сбил женщину с грудным ребёнком в Красноярском крае
Пьяный водитель без прав сбил женщину с грудным ребёнком в Красноярском крае

Ранее в Новосибирске произошёл инцидент с участием водителя грузовика, наехавшего на толпу у кафе. Подозреваемый покинул Россию и скрылся в Казахстане. Ему заочно предъявлено обвинение, объявлен межгосударственный розыск, а суд санкционировал арест заочно.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Алтай, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar