Пытавшийся наехать на толпу в Новосибирске водитель самосвала сбежал в Казахстан
Обложка © VK / АСТ-54 Новосибирск
Водитель грузовика, наехавший на толпу у кафе в Новосибирске, скрылся за границей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 11.08.2025 подозреваемый покинул территорию Российской Федерации и скрылся на территории Казахстана», — говорится в сообщении ведомства.
Эльчину Джаннатову, которого считают виновником происшествия, заочно предъявили обвинение и объявили в межгосударственный розыск. Суд также санкционировал его арест заочно.
Напомним, в воскресенье водитель грузовика на большой скорости дважды въехал в крыльцо кафе «У дороги», где в тот момент находились люди. Пострадавшие отделались лёгкими травмами. После ДТП мужчина скрылся, а правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Позже стало известно, что Джаннатов сбежал за границу.