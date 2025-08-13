Пытавшийся наехать на толпу в Новосибирске водитель самосвала сбежал в Казахстан

Водитель грузовика, наехавший на толпу у кафе в Новосибирске, скрылся за границей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Стало известно, как владелец фур с дронами бежал с женой в Казахстан после атаки на аэродромы

Стало известно, как владелец фур с дронами бежал с женой в Казахстан после атаки на аэродромы

Напомним, в воскресенье водитель грузовика на большой скорости дважды въехал в крыльцо кафе «У дороги», где в тот момент находились люди. Пострадавшие отделались лёгкими травмами. После ДТП мужчина скрылся, а правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Позже стало известно, что Джаннатов сбежал за границу.