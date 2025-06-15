Стало известно, как владелец фур с дронами бежал с женой в Казахстан после атаки на аэродромы

Артём Тимофеев* и его жена, которые подозреваются в организации атаки на российские аэродромы при помощи фур с дронами, покинули после преступления Челябинск на автомобиле Toyota Hiace. Машина была взята у частного перевозчика, на ней пара бежала в Казахстан. Информацией делится газета «Известия».

«Тимофеев* и его жена покинули Челябинск рано утром 28 мая на автомобиле Toyota Hiace частного автоперевозчика. Его семья занимается продажей автотехники и перевозками пассажиров. Предлагая, в том числе, трансферы из Челябинска в Казахстан», — говорится в материале.

Машину удалось вычислить по постам в соцсетях, Екатерина Тимофеева* публиковала их по пути в Астану. Известно, что дорожная камера также зафиксировала автомобиль, так как он превысил скорость около Еманжелинска. Судя по всему, Тимофеевы* пересекли российскую границу в районе 9 утра 28 мая. Владелец Toyota общаться с журналистами отказался, однако подтвердил, что полиция уже взяла у него показания.