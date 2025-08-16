Дмитриев назвал встречу с медведем на Аляске действительно добрым знаком
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что медведь, которого он встретил на Аляске перед встречей президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, действительно стал удачным символом. Такое мнение он высказал в соцсети Х.
«Медведь действительно был добрым знаком», — отметил он в посте.
Напомним, что буквально за несколько часов до российско-американского саммита на территории Аляски Кирилл Дмитриев столкнулся с бурым медведем. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций впоследствии разместил видеозапись с этим представителем местной фауны в своих соцсетях.
