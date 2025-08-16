Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 12:09

Дмитриев назвал встречу с медведем на Аляске действительно добрым знаком

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что медведь, которого он встретил на Аляске перед встречей президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, действительно стал удачным символом. Такое мнение он высказал в соцсети Х.

«Медведь действительно был добрым знаком», — отметил он в посте.

Дмитриев рассказал Life.ru о встрече с медведем на Аляске: Это он нас испугался
Дмитриев рассказал Life.ru о встрече с медведем на Аляске: Это он нас испугался

Напомним, что буквально за несколько часов до российско-американского саммита на территории Аляски Кирилл Дмитриев столкнулся с бурым медведем. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций впоследствии разместил видеозапись с этим представителем местной фауны в своих соцсетях.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar