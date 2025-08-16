Встреча Путина и Трампа
16 августа, 12:10

Белгородскому чиновнику продлили срок содержания под стражей по делу о мошенничестве

Суд в Москве продлил арест заместителя губернатора Белгородской области

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Замгубернатора Белгородской области останется под стражей ещё на три месяца. Решение о продлении меры пресечения Рустэму Зайнуллину принял Мещанский районный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 2 месяца 23 дня», — говорится в официальном сообщении.

Рустэм Зайнуллин. Фото © Telegram/ Суды общей юрисдикции города Москвы

Судья отказался рассматривать ходатайство защиты о смягчении меры пресечения до домашнего ареста. Занимающий пост заместителя губернатора Белгородской области Зайнуллин обвиняется в совершении преступления, связанного с особо крупным мошенничеством.

Зайнуллин в зале суда. Видео © Telegram/ Суды общей юрисдикции города Москвы

К слову, адвокаты чиновника неоднократно пытались оспорить меру пресечения, однако суд каждый раз признавал обоснованность требований следствия. В ближайшее время ожидается продолжение следственных действий по данному уголовному делу.

Ранее стало известно о задержании Владимира Губарева, занимавшего должность заместителя главы Старооскольского городского округа в Белгородской области. Он был помещён под стражу в следственный изолятор. Ему инкриминируется совершение растраты денежных средств, речь идёт об особо крупном размере похищенного.

Алиса Хуссаин
