Белгородскому чиновнику продлили срок содержания под стражей по делу о мошенничестве
Суд в Москве продлил арест заместителя губернатора Белгородской области
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Замгубернатора Белгородской области останется под стражей ещё на три месяца. Решение о продлении меры пресечения Рустэму Зайнуллину принял Мещанский районный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 2 месяца 23 дня», — говорится в официальном сообщении.
Судья отказался рассматривать ходатайство защиты о смягчении меры пресечения до домашнего ареста. Занимающий пост заместителя губернатора Белгородской области Зайнуллин обвиняется в совершении преступления, связанного с особо крупным мошенничеством.
К слову, адвокаты чиновника неоднократно пытались оспорить меру пресечения, однако суд каждый раз признавал обоснованность требований следствия. В ближайшее время ожидается продолжение следственных действий по данному уголовному делу.
Ранее стало известно о задержании Владимира Губарева, занимавшего должность заместителя главы Старооскольского городского округа в Белгородской области. Он был помещён под стражу в следственный изолятор. Ему инкриминируется совершение растраты денежных средств, речь идёт об особо крупном размере похищенного.