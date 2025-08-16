«Три стадии опасности»: Врач раскрыла, чем грозит укус осы в разгар их нашествия

Жители Подмосковья массово публикуют фото сараев и домов, заполненных осиными гнёздами, что подтверждает резкий рост популяции этих насекомых. Как рассказала аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Наталья Попова, осенью осы становятся особенно агрессивными из-за необходимости кормить молодое потомство, а их укусы могут вызвать тяжёлые аллергические реакции.

По словам специалиста, последствия укуса осы проходят три стадии опасности.

«Первая стадия — местная реакция. Это самый распространенный сценарий развития ситуации после укуса осы. Большинство здоровых взрослых людей испытывают следующие симптомы: покраснение кожи вокруг места укуса, отёчность, постепенно распространяющаяся дальше, жгучая боль, усиливающаяся примерно через полчаса после контакта с насекомым», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эти симптомы обычно проходят сами в течение суток, но важно обрабатывать рану, чтобы не занести инфекцию.

Вторая стадия, по словам эксперта, — ограниченная аллергическая реакция, при которой отёк распространяется на десятки сантиметров, возможны жар, озноб, слабость и затрудненное дыхание. В таком случае стоит принять антигистаминные препараты и обратиться к врачу, особенно детям, пожилым и беременным.

Третья и самая опасная стадия — анафилаксия, которая может привести к летальному исходу. Она сопровождается резким падением давления, рвотой, удушьем, потерей сознания и требует немедленной медицинской помощи.

Врач также дала рекомендации по первой помощи: промыть укус водой с мылом, приложить лёд, использовать противовоспалительные мази и принять антигистаминные средства при необходимости. Чтобы избежать укусов, лучше не приближаться к гнездам, носить закрытую одежду и не есть сладкое на улице.