Деньги, любовь и не только: У россиянок новый тренд — работа на вахте

У россиянок появился новый необычный тренд. Всё больше девушек выбирают вахтовую работу на Дальнем Востоке и рассказывают о положительных сторонах подобного графика. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Вахтовый метод работы входит в моду среди россиянок. Видео © TikTok / baikalstroytek

На вахте россиянки зарабатывают в среднем около 100 тысяч рублей в месяц, а через год доход может достигать 200 тысяч, что в несколько раз выше привычных зарплат в регионах.

Сами работницы отмечают и другие плюсы: спокойный ритм работы, отсутствие женского коллектива, а также возможность встретить «настоящих мужчин» и даже устроить личную жизнь. Кроме того, деньги быстро копятся, ведь тратить их просто негде, так как ближайшие торговые центры находятся за сотни километров. Единственным минусом, который упоминают россиянки, является неудобство мужской спецодежды.