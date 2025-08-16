Встреча Путина и Трампа
«История о самопожертвовании»: В Курске почти память волонтёров, погибших при эвакуации мирных жителей

В Курсе почтили память погибших в приграничье волонтёров Соколова и Ковалёва

Обложка © Telegram/ Александр Хинштейн

В Курске почтили память волонтёров, погибших при эвакуации мирных жителей год назад. Врио губернатора региона Александр Хинштейн принял участие в памятных мероприятиях. Он назвал их историю рассказом о жизни и самопожертвовании.

«История не о смерти, а о жизни. О том, как человек рискует собой, спасая других. Сегодня ровно год со дня гибели активистов Молодёжки Народного фронта из Донецкой Народной Республики. Давида Соколова и Николая Ковалёва: вместе со всей страной почтили память героев в Курске», — написал Хинштейн в своём телеграм-канал.

Место, где будет памятник погибшим волонтёрам. Фото © Telegram/ Александр Хинштейн

Николаю Ковалёву было 22 года, он был медиком с позывным Чапай, прошёл спецподготовку по тактической медицине. Давид Соколов, 21-летний доброволец с позывным Тюр, занимался координацией СМИ в Народном фронте ДНР. Оба участвовали в гуманитарных миссиях и помогали мирным жителям.

Память героев почтили минутой молчания, возложением цветов и открытием фотовыставки на площади имени Рокоссовского. Александр Хинштейн вручил медали «Защитник Курской области» отличившимся волонтёрам. Народный фронт предложил включить курс первой помощи, разработанный Ковалёвым, в программы летних лагерей.

Напомним, что 16 августа 2024 года двое сотрудников «Народного фронта», которые вывозили мирных жителей из приграничных районов Курской области, погибли после прямого попадания снаряда ВСУ в машину. Третий волонтёр, Фёдор Геращенко, получил серьёзные ранения, но прошёл курс реабилитации.

Полина Никифорова
