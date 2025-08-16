Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 17:57

Бойцы ВСУ пожаловались на раздачу орденов командирам, не нюхавшим пороха

ТАСС: Ордена в ВСУ получают командиры, не имеющие боевого опыта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Украинские военнослужащие жалуются на практику награждения орденами командиров, которые не были задействованы в боевых операциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По информации от одного из бойцов 92-й отдельной штурмовой бригады, который ранее служил в МВД Украины, в рядах ВСУ существует особая категория недовольных – бывшие сотрудники правоохранительных органов. Он привёл пример из собственной службы: несмотря на два боевых ранения, он не получил ни одной награды. В то же время, командиры, не участвовавшие в штурмах, и даже водитель командира роты, награждены орденами и медалями.

«Как правило, в большинстве подразделений украинской армии действует простой принцип — награждать непричастных и наказывать невиновных», — отметил представитель силовых структур.

Ветеран ВСУ пожаловался на «вспуклую» медаль плохого качества
Ветеран ВСУ пожаловался на «вспуклую» медаль плохого качества

Ранее сообщалось, что украинская военнослужащая решила вернуть Зеленскому награды в знак протеста. Женщина-медик выразила недовольство лишением главы Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) гражданства и предложила поступить аналогичным образом с ней.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar