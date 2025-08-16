Бойцы ВСУ пожаловались на раздачу орденов командирам, не нюхавшим пороха
ТАСС: Ордена в ВСУ получают командиры, не имеющие боевого опыта
Украинские военнослужащие жалуются на практику награждения орденами командиров, которые не были задействованы в боевых операциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По информации от одного из бойцов 92-й отдельной штурмовой бригады, который ранее служил в МВД Украины, в рядах ВСУ существует особая категория недовольных – бывшие сотрудники правоохранительных органов. Он привёл пример из собственной службы: несмотря на два боевых ранения, он не получил ни одной награды. В то же время, командиры, не участвовавшие в штурмах, и даже водитель командира роты, награждены орденами и медалями.
«Как правило, в большинстве подразделений украинской армии действует простой принцип — награждать непричастных и наказывать невиновных», — отметил представитель силовых структур.
