Ветеран ВСУ пожаловался на «вспуклую» медаль плохого качества

Ветеран Вооружённых сил Украины (ВСУ) выразил недовольство по поводу своей медали. Он рассказал, что награда «вспукла» и начала осыпаться. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам военного, его медаль участника боевых действий изготовили плохо. За год она начала разбухать, стала осыпаться позолота. Солдат не знает, когда и кто сможет заменить ему эту медаль.