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Опубликовано 22 апреля 2025, 18:47
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Ветеран ВСУ пожаловался на «вспуклую» медаль плохого качества

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Ветеран Вооружённых сил Украины (ВСУ) выразил недовольство по поводу своей медали. Он рассказал, что награда «вспукла» и начала осыпаться. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам военного, его медаль участника боевых действий изготовили плохо. За год она начала разбухать, стала осыпаться позолота. Солдат не знает, когда и кто сможет заменить ему эту медаль.

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Кстати, ранее стало известно, что в ряды ВСУ вступил сын серийного маньяка Андрея Чикатило. Как сообщал Life.ru, 56-летний Юрий сменил фамилию на девичью своей жены и стал Мирошниченко. После отбывания срока в России он переехал в Харьков и начал служить в артиллерийском подразделении. Однако недавно Чикатило-младший пропал без вести. За участие в террористической организации ему грозит пожизненный срок.

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Лия Мурадьян
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