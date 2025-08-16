Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 18:30

Тело девушки нашли под окнами многоэтажки в Тюмени

Обложка © Telegram/ ЧС Тюмень

Обложка © Telegram/ ЧС Тюмень

Тело молодой девушки нашли под окнами многоквартирного дома в Тюмени. Местные жители тут же вызвали экстренные службы, которые зафиксировали факт гибели горожанки. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧС Тюмень».

«Сегодня ранним утром, около 6:00, на улице Депутатской нашли тело девушки. В региональном СК пояснили: признаков криминальной смерти не выявлено», — указали в канале.

Тело пропавшего четырёхлетнего ребёнка нашли в водоёме в Тульской области
Тело пропавшего четырёхлетнего ребёнка нашли в водоёме в Тульской области

Ранее Life.ru сообщал, что в реке Терек в Чечне спустя пять дней нашли тело пропавшего семилетнего мальчика. Поиски ребёнка длились более недели и в них участвовали свыше 3000 человек, включая сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии и Минобороны.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar