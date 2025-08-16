Тело девушки нашли под окнами многоэтажки в Тюмени

Тело молодой девушки нашли под окнами многоквартирного дома в Тюмени. Местные жители тут же вызвали экстренные службы, которые зафиксировали факт гибели горожанки. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧС Тюмень».

«Сегодня ранним утром, около 6:00, на улице Депутатской нашли тело девушки. В региональном СК пояснили: признаков криминальной смерти не выявлено», — указали в канале.