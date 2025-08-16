Тело девушки нашли под окнами многоэтажки в Тюмени
Обложка © Telegram/ ЧС Тюмень
Тело молодой девушки нашли под окнами многоквартирного дома в Тюмени. Местные жители тут же вызвали экстренные службы, которые зафиксировали факт гибели горожанки. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧС Тюмень».
«Сегодня ранним утром, около 6:00, на улице Депутатской нашли тело девушки. В региональном СК пояснили: признаков криминальной смерти не выявлено», — указали в канале.
Ранее Life.ru сообщал, что в реке Терек в Чечне спустя пять дней нашли тело пропавшего семилетнего мальчика. Поиски ребёнка длились более недели и в них участвовали свыше 3000 человек, включая сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии и Минобороны.