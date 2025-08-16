Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 18:29

В центре Дамаска прогремел мощный взрыв

SANA: В центре Дамаска зафиксирован сильный взрыв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

В центре Дамаска, в районе Маззе, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

«Сильный взрыв неизвестного происхождения произошёл в районе Маззе в Дамаске. Звук взрыва был слышен в разных частях столицы», — говорится в публикации.

Согласно предварительной информации, обнародованной сирийской газетой Al-Watan, взрыв произошёл из-за самодельной бомбы, которая сдетонировала в автомобиле, стоявшем у края дороги.
«Усилить влияние»: Политолог объяснил, что получит РФ от возвращения патрулей на юг Сирии
«Усилить влияние»: Политолог объяснил, что получит РФ от возвращения патрулей на юг Сирии

Ранее российские СМИ сообщили, что сирийские власти выразили желание вернуть в страну военные патрули России, опасаясь вмешательства Израиля во внутренние дела. Это решение мотивировано необходимостью защиты собственных рубежей и гарантией безопасности проживающей там друзской общины. Российская сторона временно сократила своё военное присутствие в данном районе.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сирия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar