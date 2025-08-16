Встреча Путина и Трампа
16 августа, 20:08

Конгрессвумен Грин поддержала дружбу журналистов США и России

Марджори Тейлор Грин. Обложка © X / Marjorie Taylor Greene

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин прокомментировала дружеский момент во время встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже. В соцсети X она отметила жест взаимной вежливости между представителями американских и российских СМИ.

Поводом для её комментария стала публикация репортёра Белого дома Брайана Гленна. Он рассказал, что на полях форума вернул российскому коллеге потерянную камеру. В знак благодарности тот подарил ему бутылку водки.

«Американские и российские СМИ стремятся к миру и добру! Да, это тот мир, в котором я хочу жить. Отличная работа, Брайан!» — написала Грин.

А ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил главарю киевского режима Владимиру Зеленскому и лидерам стран Европы, что хотел бы провести трёхстороннюю встречу России, США и Украины на высшем уровне уже на следующей неделе. Республиканец намерен организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и бывшим комиком уже 22 августа.

Тимур Хингеев
