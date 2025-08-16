Конгрессвумен Грин поддержала дружбу журналистов США и России

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин прокомментировала дружеский момент во время встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже. В соцсети X она отметила жест взаимной вежливости между представителями американских и российских СМИ.

Поводом для её комментария стала публикация репортёра Белого дома Брайана Гленна. Он рассказал, что на полях форума вернул российскому коллеге потерянную камеру. В знак благодарности тот подарил ему бутылку водки.

«Американские и российские СМИ стремятся к миру и добру! Да, это тот мир, в котором я хочу жить. Отличная работа, Брайан!» — написала Грин.