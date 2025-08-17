В Пензенской области женщина ударила мужа вилами из-за отказа вернуться домой
Обложка © Life.ru / Kandinsky 4.1
Жительница Пензенской области обнаружила своего супруга в гостях у знакомой и ударила его вилами за отказ возвращаться домой. О случившемся сообщает управление Министерства внутренних дел по региону.
Согласно информации ведомства, 44-летняя жительница Бековского района, обеспокоенная отсутствием 37-летнего мужа, отправилась на его поиски. Она обнаружила супруга в гостях у знакомой, однако уговоры вернуться домой ни к чему не привели. В результате между супругами возникла словесная перепалка, в ходе которой разгневанная женщина несколько раз ударила мужа вилами по лицу.
Пострадавший обратился в медицинское учреждение. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 115 части 2 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Подозреваемая признала свою вину и дала показания. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Недавно трагический инцидент произошёл в Цимлянском районе Ростовской области. Там один мужчина застрелил другого во время рыбалки, когда они не смогли поделить место с отличным клёвом. Труп позже обнаружили в машине, оставленной на обочине грунтовой дороги. Преступник скрылся с места происшествия. Решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.