Белый дом высмеял репортаж о якобы важных документах, забытых в отеле на Аляске

Администрация Белого дома отвергла обвинения, выдвинутые радиостанцией NPR, в связи с предполагаемым нарушением протоколов безопасности после обнаружения в одном из отелей на Аляске документов, касающихся встречи между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ABC News.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что NPR вызывает смех публикацией нескольких страниц меню обеда, называя это «нарушением протоколов безопасности».

Келли также отметила, что подобные «журналистские расследования» подрывают доверие к NPR, и напомнила, что благодаря политике республиканца NPR больше не получает финансирование из средств налогоплательщиков.