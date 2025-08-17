Пожар в Щербинке локализовали на площади 600 квадратных метров

Пожар в московской Щербинке, охвативший неиспользуемое здание и прилегающий склад, был локализован на площади в 600 квадратных метров. Об этом говорится в сообщении Главного управления МЧС по Москве.

Для тушения пожара Московская железная дорога направила к месту происшествия специальный поезд с 153 тоннами воды. В ликвидации последствий пожара задействованы 56 человек и 13 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

На данный момент проводятся работы по полной ликвидации возгорания.