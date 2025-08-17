В МИД Франции назвали неприемлемой демилитаризацию Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media
Франция выступает категорически против идеи демилитаризации Киева и считает, что усиление Вооружённых сил Украины должно стать частью гарантий безопасности для Незалежной. Об этом во время интервью изданию La Tribune Dimanche заявил министр-делегат по делам Европы при Министерстве иностранных дел Франции Бенжамен Аддад.
«Мы ведём разработку (гарантий безопасности. — Прим. Life.ru) вместе с нашими британскими партнёрами и «коалицией желающих». Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения «демилитаризировать» Украину являются неприемлемыми», — отметил Аддад, добавив, что государства так называемой «коалиции желающих» готовы активно участвовать в обеспечении этих гарантий.
Ранее Европейский союз и Великобритания объявили о приверженности военной помощи киевскому режиму. Также в своём совместном заявлении они отвергли любые ограничения на вступление Украины в Североатлантический альянс или Евросоюз. Союзники заявили о готовности усиливать давление на Россию через расширение санкционных и экономических мер, направленных на ослабление её военной экономики до достижения «справедливого и прочного» мира.