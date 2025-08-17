В МИД Франции назвали неприемлемой демилитаризацию Украины

Франция выступает категорически против идеи демилитаризации Киева и считает, что усиление Вооружённых сил Украины должно стать частью гарантий безопасности для Незалежной. Об этом во время интервью изданию La Tribune Dimanche заявил министр-делегат по делам Европы при Министерстве иностранных дел Франции Бенжамен Аддад.

«Мы ведём разработку (гарантий безопасности. — Прим. Life.ru) вместе с нашими британскими партнёрами и «коалицией желающих». Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения «демилитаризировать» Украину являются неприемлемыми», — отметил Аддад, добавив, что государства так называемой «коалиции желающих» готовы активно участвовать в обеспечении этих гарантий.