Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 августа, 00:31

Генерал Липовой назвал жестом уважения пролёт истребителей США над Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Lukich

Пролёт стратегического бомбардировщика B-2 Spirit в сопровождении четырёх истребителей F-22 во время встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске является демонстрацией наивысшей степени уважения со стороны американских военных. Такое мнение выразил генерал-майор Сергей Липовой в интервью аif.ru.

Липовой подчеркнул, что организация и проведение встречи соответствовали самым высоким стандартам. Он пояснил, что пролёт истребителей с точки зрения военной символики означает выражение глубокого уважения к принимаемой стороне и является частью этикета. Генерал добавил, что традиционно самолёты, на которых перемещаются высокопоставленные лица, сопровождаются в воздушном пространстве истребителями. Это является общепринятой практикой, применяемой и в России при приёме иностранных делегаций.

Липовой заключил, что прошедшие переговоры Путина и Трампа свидетельствуют о позитивной динамике в отношениях между Россией и США.

Невидимые хищники: США показали Путину и Трампу секретные истребители F-22
Напомним, что пролёт авиации произошёл сразу после рукопожатия президентов, которые прибыли на военную базу в Анкоридже. Кроме того, американские истребители сопровождали самолёт Путина и при возвращении с переговоров на Аляске. F-22 Raptor считается самым технологически совершенным истребителем США.

Виталий Приходько
