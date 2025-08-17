Генерал Липовой назвал жестом уважения пролёт истребителей США над Путиным

Пролёт стратегического бомбардировщика B-2 Spirit в сопровождении четырёх истребителей F-22 во время встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске является демонстрацией наивысшей степени уважения со стороны американских военных. Такое мнение выразил генерал-майор Сергей Липовой в интервью аif.ru.

Липовой подчеркнул, что организация и проведение встречи соответствовали самым высоким стандартам. Он пояснил, что пролёт истребителей с точки зрения военной символики означает выражение глубокого уважения к принимаемой стороне и является частью этикета. Генерал добавил, что традиционно самолёты, на которых перемещаются высокопоставленные лица, сопровождаются в воздушном пространстве истребителями. Это является общепринятой практикой, применяемой и в России при приёме иностранных делегаций.

Липовой заключил, что прошедшие переговоры Путина и Трампа свидетельствуют о позитивной динамике в отношениях между Россией и США.