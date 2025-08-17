Как отличить синдром сухого глаза от усталости: Симптомы, причины и объяснение врача

Даже при здоровом образе жизни может возникать дискомфорт в глазах. Часто пациенты жалуются на проблемы с фокусированием взгляда, сухость и жжение. Такие симптомы могут указывать на нарушение слёзной плёнки. Об этом Life.ru рассказала врач-офтальмолог НКЦ № 3 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Ольга Поспелова.

«Самая частая жалоба пациентов на приёме — это не снижение зрения, не боль и не покраснение. В лидерах — дискомфорт в глазах. Причём пациенту бывает сложно сформулировать свои жалобы. Вроде бы всё видно, но сфокусироваться сложно. Вроде в глазах сухо и жжёт, но при этом слеза постоянно бежит», — делится эксперт.

По её словам, возраста такие жалобы не имеют. Это может быть и молодой человек, готовящийся к экзаменам, и успешная бизнес-леди, следящая за питанием и ведущая ЗОЖ, и бабушка с гипертонией, и дедушка с компенсированным сахарным диабетом. Такие симптомы указывают на заболевание под названием синдром сухого глаза (ССГ).

Специалист пояснила, что слёзная плёнка является сложной структурой, участвующей в светопреломлении, защите и питании переднего отрезка глаза. Она состоит из трёх слоёв. Первый — муциновый — слой-присоска, приклеивает слезу к глазу, не давая ей стекать. Второй — водный — формируется слезной железой из крови, питает структуры глаза. Третий — липидный — предотвращает испарение, защищает.

При нарушении хотя бы в одном слое страдает вся система в целом. Зрительные нагрузки, сухой, загрязнённый воздух в помещениях, воспалительные заболевания глаз и век, операции на глазах, ношение контактных линз, гормональные изменения, некоторые хронические аутоиммунные заболевания, применение лекарственных препаратов (антигистаминные, гормональные препараты, антидепрессанты, диуретики, оральные контрацептивы, некоторые лекарства от высокого давления и аритмии) — всё это и не только провоцирует развитие ССГ. Ольга Поспелова Врач-офтальмолог НКЦ № 3 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского

Для борьбы с синдромом сухого глаза врач рекомендует соблюдать зрительный режим (делайте перерыв хотя бы каждые 40-45 минут при работе с компьютером или документами), чаще моргать, не тереть глаза и пить больше жидкости. Также имеет смысл содержать рабочее место в чистоте, чаще проветривать помещение и использовать увлажнители.

В рацион следует включить продукты с высоким содержанием витаминов А и Е, такие как растительные масла, морковь, тыква, лосось, сыры, персики, сладкий перец, шпинат, зелень и яйца. Не применяйте лекарственные препараты без назначения врача и настройте яркость монитора компьютера под освещение в кабинете, чтобы не было большого контраста.