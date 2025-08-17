Встреча Путина и Трампа
17 августа, 01:59

Бавария выиграла Суперкубок Германии, обыграв Штутгарт со счётом 2:1

Обложка © X / FC Bayern

«Бавария» одержала победу над «Штутгартом» со счётом 2:1 в матче за Суперкубок Германии, который прошёл в Штутгарте. Для клуба это 11-й титул Суперкубка страны.

Первый гол в игре забил Гарри Кейн на 18-й минуте, открыв счёт для чемпиона Германии. На 77-й минуте Луис Диас удвоил преимущество «Баварии». Ответный мяч «Штутгарт» провёл на 90+4 минуте усилиями Джейми Левелинга, но это не изменило итогового результата.

А ранее грозненский клуб «Ахмат» обыграл самарские «Крылья Советов» в пятом туре Российской премьер-лиги, завершив матч со счётом 3:1. Следующие встречи пройдут 22 и 24 августа: «Ахмат» сыграет на выезде с «Оренбургом», самарцы примут «Краснодар».

Тимур Хингеев
