Южная Каролина и Огайо направили в Вашингтон 350 бойцов Нацгвардии

Губернаторы Южной Каролины и Огайо заявили о намерении направить подразделения Национальной гвардии в Вашингтон для поддержки инициативы президента США Дональда Трампа по «установлению правопорядка» в столице.

Губернатор Генри Макмастер распорядился об отправке 200 военнослужащих Национальной гвардии штата в Вашингтон (округ Колумбия). Гвардейцы будут оказывать поддержку федеральным правоохранительным органам в соответствии с указом республиканца о восстановлении законности и порядка в округе Колумбия.

Губернатор Огайо Майк Деуайн, со своей стороны, пообещал направить в Вашингтон 150 гвардейцев.

Ранее Трамп объявил о ряде мер, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне, включая передачу полиции округа под прямой контроль федерального правительства, направление Национальной гвардии в столицу, а также возможность привлечения вооружённых сил в случае необходимости.