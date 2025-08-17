Встреча Путина и Трампа
Регион
17 августа, 03:21

План Ковёр ввели в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

Над тремя районами Воронежской области сбили пять БПЛА ВСУ

Ранее более 10 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны. Беспилотники летели на низкой высоте со стороны сёл Гагино и Шелокша. Очевидцы заметили в небе следы сбитых дронов. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

