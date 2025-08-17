План Ковёр ввели в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ранее более 10 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны. Беспилотники летели на низкой высоте со стороны сёл Гагино и Шелокша. Очевидцы заметили в небе следы сбитых дронов. Данных о пострадавших и разрушениях нет.