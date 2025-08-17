Встреча Путина и Трампа
17 августа, 03:35

В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В 6:25 по московскому времени были сняты ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино). План «Ковёр» действовал с 5:59 мск, 25 минут, для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолёт», — уточнили в ведомстве.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и аэропортовые службы предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, которая остаётся абсолютным приоритетом.

План Ковёр ввели в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода
Напомним, ранее Вооружённые силы Украины атаковали Нижегородскую область. Жители Кстово рассказали о десяти взрывах на окраине города. По их словам, беспилотники летели на низкой высоте со стороны сёл Гагино и Шелокша. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Алена Пенчугина
