В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
Обложка © Life.ru
В 6:25 по московскому времени были сняты ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино). План «Ковёр» действовал с 5:59 мск, 25 минут, для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолёт», — уточнили в ведомстве.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и аэропортовые службы предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, которая остаётся абсолютным приоритетом.
Напомним, ранее Вооружённые силы Украины атаковали Нижегородскую область. Жители Кстово рассказали о десяти взрывах на окраине города. По их словам, беспилотники летели на низкой высоте со стороны сёл Гагино и Шелокша. Информации о пострадавших и разрушениях нет.