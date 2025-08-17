Аэропорт Казани возобновил приём и выпуск рейсов
Обложка © Life.ru
Воздушная гавань Казани возобновила приём и выпуск рейсов. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полётов, сообщает пресс-служба Росавиации.
«На запасные аэродромы «ушли» три самолёта», — уточнили в ведомстве.
План «Ковёр» действовал с 5:59 по московскому времени до 6:50 мск.
Ранее Росавиация опровергла слухи об открытии аэропорта Краснодара. Воздушная гавань имени Екатерины II продолжает оставаться закрытой из-за соображений безопасности полётов. В ведомстве опровергли распространяющуюся информацию о возобновлении работы. Персонал поддерживается в полном составе, сотрудники систематически повышают квалификацию и проходят инструктажи, а инфраструктура содержится в рабочем состоянии и регулярно инспектируется.