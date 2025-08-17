Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 03:58

Аэропорт Казани возобновил приём и выпуск рейсов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Воздушная гавань Казани возобновила приём и выпуск рейсов. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полётов, сообщает пресс-служба Росавиации.

«На запасные аэродромы «ушли» три самолёта», — уточнили в ведомстве.

План «Ковёр» действовал с 5:59 по московскому времени до 6:50 мск.

В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее Росавиация опровергла слухи об открытии аэропорта Краснодара. Воздушная гавань имени Екатерины II продолжает оставаться закрытой из-за соображений безопасности полётов. В ведомстве опровергли распространяющуюся информацию о возобновлении работы. Персонал поддерживается в полном составе, сотрудники систематически повышают квалификацию и проходят инструктажи, а инфраструктура содержится в рабочем состоянии и регулярно инспектируется.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar