Аэропорт Казани возобновил приём и выпуск рейсов

Воздушная гавань Казани возобновила приём и выпуск рейсов. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полётов, сообщает пресс-служба Росавиации.

План «Ковёр» действовал с 5:59 по московскому времени до 6:50 мск.

В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее Росавиация опровергла слухи об открытии аэропорта Краснодара. Воздушная гавань имени Екатерины II продолжает оставаться закрытой из-за соображений безопасности полётов. В ведомстве опровергли распространяющуюся информацию о возобновлении работы. Персонал поддерживается в полном составе, сотрудники систематически повышают квалификацию и проходят инструктажи, а инфраструктура содержится в рабочем состоянии и регулярно инспектируется.