В Воронеже обломки БПЛА ВСУ повредили жилой дом и 10 автомобилей

В Воронеже в результате падение обломков украинского беспилотника повреждены остекление одной квартиры, технический этаж и 10 автомобилей. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава города Сергей Петрин.

Специалисты займутся восстановлением теплового контура квартиры и технического этажа. Владельцы пострадавших автомобилей смогут получить компенсацию после проведения независимой экспертизы. Местные жители могут обращаться к дежурной службе ЕДДС или в управу района для уточнения информации.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что возгорание магазина и рынка в одном из районов ликвидировано, движение поездов возобновлено. В Воронеже, Лискинском и Острогожском районах угроза атаки беспилотников отменена.