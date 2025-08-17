Встреча Путина и Трампа
Регион
17 августа, 04:29

В Воронеже обломки БПЛА ВСУ повредили жилой дом и 10 автомобилей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В Воронеже в результате падение обломков украинского беспилотника повреждены остекление одной квартиры, технический этаж и 10 автомобилей. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава города Сергей Петрин.

Специалисты займутся восстановлением теплового контура квартиры и технического этажа. Владельцы пострадавших автомобилей смогут получить компенсацию после проведения независимой экспертизы. Местные жители могут обращаться к дежурной службе ЕДДС или в управу района для уточнения информации.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что возгорание магазина и рынка в одном из районов ликвидировано, движение поездов возобновлено. В Воронеже, Лискинском и Острогожском районах угроза атаки беспилотников отменена.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 46 украинских дронов над регионами России

А ранее над тремя районами Воронежской области системы противовоздушной обороны и комплексы РЭБ перехватили пять дронов ВСУ. В одном из муниципальных образований при падении обломков пострадал мужчина. Кроме того, произошёл пожар на территории магазина и вещевого рынка.

