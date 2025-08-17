За ночь расчёты ПВО уничтожили 46 украинских дронов над регионами России
Обложка © Telegram / Минобороны России
За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов — 16 — сбили над Белгородской областью. 14 БПЛА — над Нижегородской областью. Девять беспилотников уничтожили над Воронежской областью, три — над Брянской областью. По одному беспилотнику перехватили над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.
Ранее в Воронежской области произошёл пожар на территории магазина и вещевого рынка в результате падения обломков БПЛА. Кроме того, пострадал мужчина — его доставили в районную больницу. Также была повреждена линия электропередачи на железнодорожной станции.