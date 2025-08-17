Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 04:23

За ночь расчёты ПВО уничтожили 46 украинских дронов над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 16 — сбили над Белгородской областью. 14 БПЛА — над Нижегородской областью. Девять беспилотников уничтожили над Воронежской областью, три — над Брянской областью. По одному беспилотнику перехватили над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.

Серия взрывов прозвучала над Лисками и Острогожском в Воронежской области
Серия взрывов прозвучала над Лисками и Острогожском в Воронежской области

Ранее в Воронежской области произошёл пожар на территории магазина и вещевого рынка в результате падения обломков БПЛА. Кроме того, пострадал мужчина — его доставили в районную больницу. Также была повреждена линия электропередачи на железнодорожной станции.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar