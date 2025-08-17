Встреча Путина и Трампа
17 августа, 04:40

В Сети появились впечатляющие кадры из эпицентра мощного урагана «Эрин»

WRTV: Ураган «Эрин» за сутки усилился с первой до пятой категории

За 24 часа ураган «Эрин» усилился с первой до пятой категории, достигнув скорости ветра 230 км/ч. По прогнозам, стихия может обрушиться на Виргинские острова и Пуэрто-Рико, а затем двинуться к восточному побережью США. Об этом сообщает телеканал WRTV.

Кадры из эпицентра мощного урагана «Эрин». Видео © X / Nahel Belgherze

Пользователи соцсети Х делятся впечатляющими кадрами из эпицентра мощного урагана «Эрин». Внешние дождевые полосы циклона уже вызвали проливные дожди и шквалистый ветер на северных Подветренных островах.

Ранее туристы сняли на видео, как смерч вышел на берег и разнёс пляж под Туапсе. Посёлок Агой в Краснодарском крае оказался в эпицентре внезапного природного явления. Вихрь пронёсся над местным пляжем, оставив после себя заметные повреждения и вызвав тревогу среди отдыхающих. Особенно остро переживали стихию дети, которые в панике искали укрытие от бушующей стихии.

Обложка © X / Nahel Belgherze

