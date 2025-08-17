В Сети появились впечатляющие кадры из эпицентра мощного урагана «Эрин»

За 24 часа ураган «Эрин» усилился с первой до пятой категории, достигнув скорости ветра 230 км/ч. По прогнозам, стихия может обрушиться на Виргинские острова и Пуэрто-Рико, а затем двинуться к восточному побережью США. Об этом сообщает телеканал WRTV.

Кадры из эпицентра мощного урагана «Эрин». Видео © X / Nahel Belgherze

Пользователи соцсети Х делятся впечатляющими кадрами из эпицентра мощного урагана «Эрин». Внешние дождевые полосы циклона уже вызвали проливные дожди и шквалистый ветер на северных Подветренных островах.