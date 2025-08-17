В МВД рассказали, как защитить свой аккаунт на «Госуслугах»
МВД России опубликовало рекомендации по защите аккаунтов на портале «Госуслуги», доступ к которым у мошенников может привести к утечке персональной информации. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, рекомендуется удалять СМС от неизвестных номеров, а также не отвечать им.
В ведомстве отметили, что исключение составляет короткий номер 0919, который применяется для оценки качества услуг. Также не стоит привлекать сторонних лиц при подаче заявлений и записи на приём через личный кабинет. При необходимости взаимодействия с другими людьми логин и пароль должны оставаться конфиденциальными даже для сотрудников государственных структур.
МВД рекомендует обновлять данные в профиле портала при смене номера мобильного телефона и отключать VPN-сервисы при входе в личный кабинет, а также не сохранять пароль и логин в личный кабинет при использовании чужих устройств.
А ранее стало известно, что мошенники массово создают поддельные чаты в мессенджерах, выдавая себя за руководство организаций, чтобы похитить конфиденциальные данные сотрудников. Специалист предупредил, что жертв направляют на фейковый сервис, маскирующийся под официального бота «Госуслуг». После ввода логина, пароля и SMS-кода злоумышленники получают доступ к аккаунту.